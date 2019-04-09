Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını açıklamasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika’nın istifasının ardından göstericiler, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan ve ismi B harfi ile başlayan 3 yetkilinin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi. Cezayir halkı, Buteflika'nın istifasının ardından sistemin değişmesini talep ederek sokaklara indi.

Göstericiler, kısaca '3B' olarak adlandırdıkları soy isimleri 'B' harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etti. İstifası istenen Milli Konsey'in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz Buteflika'ya yakınlığıyla biliniyor.