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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

        CHP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

        CHP, Yargıtay kararının Meclis'te okunmasının ardından milletvekilliği düşen Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru hakkında bilgi veren Gökhan Günaydın, "Parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını Anayasa Mahkemesinden talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:51
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        CHP'den AYM'ye Can Atalay başvurusu
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        CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki milletvekilleri, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle yaptıkları başvuru öncesi, AYM önünde açıklama yaptı.

        Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm olmadığını, AYM'ye yapılan başvurular doğrultusunda iki kez, Atalay'ın ve "siyaset yapma hakkı" ile "kişi güvenliği ve hürriyeti" hakkının ihlal edildiğine karar verildiğini söyleyen Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:

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        "Karar sonrasında AYM kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığına iletmesi, Adalet Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına geçen yazının da bir tezkere ile TBMM'ye iletilmesi gerekirken, tek hakimli bir üs yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temiz merciine yollamış. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin daire başkanı bir yazı ile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmiş ve bu karar da 30 Ocak 2024 tarihinde okunmuştur."

        Kararın, Anayasa'nın başlangıç hükümleri ile 2, 6 ve 153'ncü maddesine aykırı olduğunu ifade eden Günaydın, kararı okuyan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın da tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürdü.

        Günaydın, "Anayasa'nın başlangıç, 2, 6 ve 153. maddeleri uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesinden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        TBMM İçtüzüğü'nün de eylemli olarak ihlal edildiğini, sonrasında oluşan Parlamento kararının da Anayasa'nın 84 ve 95'nci maddelerine aykırılık teşkil ettiğinin açık olduğunu aktaran Günaydın, "Bu nedenle de Parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını Anayasa Mahkemesinden talep ediyoruz." dedi.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği kararlarla uyarlı olarak hem yok hükmünde sayılma hem de iptal ve yürütmenin durdurması taleplerinin olumlu karşılanmasını ve 15 gün içerisinde TBMM'ye göndermesini beklediklerini söyledi.

        Açıklamasının ardından bir gazetecinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Biz bu hafta Ankara'da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı." sözlerini hatırlatması üzerine Günaydın, şunları söyledi:

        "Neden Numan Kurtulmuş bugüne kadar Şerafettin Can Atalay hakkında verilen ve temyizen onanmış olan kararı okutmadı, Anayasa Mahkemesi kararını bekledi? Anayasa Mahkemesi kararı nasıl çıktı, hak ihlali şeklinde çıktı. Yani Anayasa Mahkemesi kararı hak ihlali şeklinde çıkmışsa ortada kesin bir hüküm yoktur. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama tümüyle hukuka aykırıdır."

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