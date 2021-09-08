CHP'den AYM'ye kritik başvuru! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP, Turizm Teşvik Yasası'nın iptali istemiyle AYM'ye başvuracak. Başvuru pazartesi günü grup başkanvekilleri ve partili hukukçular tarafından yapılacak. Muhalefetin en çok tepki gösterdiği maddelerin başında Kültür ve Turizmi Koruma ile Gelişmiş Bölgelerinin tanımının yapıldığı madde geliyor.

Bu madde kapsamında doğal ve kültürel alanlar kamu yararı olması halinde Cumhurbaşkanı kararıyla turizme açılabilecek.

Yasa ile birlikte mera ve ve yaylalar hazine adına tapuya tescil edilip ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilebilecek.

Böylece bu alanların bazı bölümleri de turizme açılabilecek. Muhalefetin en çok tepki gösterdiği maddelerden birisi de ormanlık alanlar için Turizm, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndaki yetkilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda toplanmasını öngören madde. Turizm Teşvik Yasası 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.