CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirterek, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var. Belediyeciliği biz biliriz. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları, dudaklarımı okusun. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" dedi.



CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, bugün enflasyon rakamlarını açıklandığını ve aylık enflasyonunu yüzde 2,3 olduğunu hatırlatarak, bu rakamın rekor olduğunu söyledi. Yıllık enflasyon oranının ise 17,9 olduğunu belirten Öztrak, "Bu rakam yıllık enflasyon oranı olarak tüm serinin rekoru. İlk 8 ayda gerçekleşen yüzde 12,3'lük enflasyon oranı da tüketici fiyatları bazında. Bu da rekor ve ilk kez, ilk 8 ayda çift haneli rakamları yakalamış bulunuyoruz. Önümüzdeki döneme baktığımızda özellikle üreteci fiyatlarının ağustos ayında yıllık olarak yüzde 32,13 oranında artmış olması ve çekirdek enflasyon rakamları enflasyondaki bu hızlanmanın süreceğini gösteriyor" diye konuştu.

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