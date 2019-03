CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Yerel seçimi gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz şeylerle karşı karşıya kaldık. Ama halk demokrasiyi seçti. Bu bizim için çok önemli ışık. Bütün iftiralara rağmen halk demokrasi dedi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını kendisine yakıştıramadım. Dolayısıyla buradan İstanbul’daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacak. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara’ya baharın geldiği gibi. Bütün iftira kampanyalarına rağmen başarı gösteriyoruz. Bizim başarımızı Türkiye’de 81 milyon insanın demokrasiye özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak göstermiyoruz” diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Hepimizin şehidi, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Malatya Pütürge'de çıkan saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. O ailelere de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Temel Bey'i aradım, kendilerine başsağlığı diledim. Umarız bir daha cereyan etmez bu olaylar. Yerel seçimi gerçekleştirdik, oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz, başka şeyler mi, medyanın zaten iktidarın kontrolünde olduğunu biliyoruz. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu, bu bizim için çok önemli bir ışık. Bütün baskılara rağmen, iftiralara rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim ülkemiz için değil dünyanın bütün demokratları da bu tavırdan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, kökleşmesi bölge için de önemlidir.



"48 SAAT HİÇ KİMSE UYUMAYACAK! SANDIKLAR TERK EDİLMEYECEK"

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu,Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan 'Biz kazandık' diye açıklama yapmasını, yangından mal kaçırır gibi ddoğrusunu isterseniz Binali Bey'e yakıştıramadım. Elimizde veriler var, soğukkanlılıkla bakıyoruz. Gerilimsiz, kavgasız, gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesini istiyoruz. İstanbul'daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terkedilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya da baharın geldiği gibi.Bütün baskılara rağmen, iftira kampanyalarına rağmen başarı elde ediyoruz. Türkiye 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır. Zafer değil başarı bu. Demokratik ve insani açıdan yapılan seçim. Bu başarı sadece bizim açımızdan değil dünya açısından memnuniyetle karşılanacaktır. Bu seçimlerde Ankara'yı sayın Mansur Yavaş kazandı. Adana, Antalya, Mersin, Kırşehir, Artvin'i kazandık. Ardahan, Bolu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye.



"MUTFAKTA YANGIN VAR! HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞA HAZIRIZ"

Elbette bir süre sonra seçimin sıcaklığı geçtikten sonra tekrar yanıcı gündemine, yani ekonomiye dönecektir. Mutfakta ciddi yangın var. Biz 11 Ağustos 2018'de Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde açıkladı. Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi de. Ama hiçbirisi uygulanmadı. Alacakları daha sert tedbirlerle mutfaktaki yangını arttıracaklardır. En büyük endişemiz IMF'nin kapılarını çalmalarıdır. Sorumluluğun bilincinde bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. İyi ki ekonomik kriz oldu diye fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine ekonomik kriz var, mutfakta yangın var. Bunun için her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Bu sürecin yaşanmasında, sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ederiz. Millet İttifakı'na her türlü şeyin üstündedir. Kendisini ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Mutlaka sandıklarına sahip çıkın orada da İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin.