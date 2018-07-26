CHP'li milletvekilleri ve il başkanları "Kurultay talebinden vazgeçin" açıklamaları yaptı. 129 milletvekili ve 59 il başkanı açıklamaya imza atarken, 22 il ve 12 milletvekili de imza vermedi.

CHP'de art arta kurultay açıklamaları yapıldı.

CHP'li 59 il başkanı yaptıkları açıklamada, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi. 22 il başkanının açıklamaya imza atmaması dikkat çekti. İmza vermeyen il başkanları şöyle:

Aksaray, Ardahan, Bartın, Batman, Bilecik, Denizli, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova.

12 MİLLETVEKİLİ İMZA VERMEDİ

İl başkanlarının ardından milletvekilleri de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminde uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadeleri kullanıldı. 12 milletvekili ise açıklama yapan milletvekillerine destek vermedi. Açıklamayı imzalamayan vekiller şöyle:

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Bolu Milletvekili Tanju Özcan

Edirne Milletvekili Erdin Bircan

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

İstanbul Milletvekili Ali Şeker

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı

Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya

Yalova Milletvekili Özcan Özel

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