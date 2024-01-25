CHP kalan adayları belirlemek için toplanıyor 31 Mart yerel seçimleri için CHP'de aday belirleme hazırlıkları devam ediyor. Bugüne kadar 622 adayı açıklayan CHP, kalan adayları belirlemek üzere cuma günü toplanacak. Cuma gününe kadar CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı uygulanacak

CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.

Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.