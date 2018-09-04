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Son dakika: CHP'li Özel'den İstanbul ve Ankara iddiası

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, yerel seçimlerle ilgili iddialı konuştu. Özel, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Ankara ve İstanbul alınacak" dedi.

04.09.2018 - 18:06 | Güncelleme: DHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2019 yılında yapılacak yerel seçime ilişkin "Yiğit, düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Ankara ve İstanbul alınacak" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in dün adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmayı eleştiren Özel, "Sayın Cirit, açılışta şu ifadeleri kullandı. 'Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararı verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik hakkına herkesin saygı duyması lazım.' Bu söylenenlere kimse itiraz edemez; söyleyen İsmail Rüştü Cirit olmasa, bu dönemin Yargıtay Başkanı olmasa ve son birkaç yıldır yaşadıklarımız olmasa. Sayın Cirit, kendi söylüyor da kendi söylediğini kulağı duyuyor mu; ona bakmak lazım. Yargı bağımsızlığından bahsedecek son kişidir kendisi" diye konuştu. 

'PARTİLER, KAMU GÖREVLİLERİNİ GERİ ÇAĞIRAMAZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanları ile ilgili açıklamasına değinen CHP'li Özel, "Son günlerin popüler siyasetçisi Mehmet Özhaseki diyor ki 'Bir manifesto hazırlayacağız. Hazırladığımız metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız. Buna rağmen bir şey değişmiyorsa mevcut belediye başkanı değiştireceğiz'. Bu manifesto AK Parti'nin manifestosu. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yerel yöneticilerin geri çağrılma yetkisi yok. Kimse şunu unutmasın. Belediye başkanlarını halk seçiyor. Sizin MYK toplantısı sadece belediye başkanlarını aday gösteriyor. O gösterdiğiniz adayı halk seçince kamu görevlisi niteliği kazanıyor. Kamu görevi yapıyor. Kamunun menfaatine aykırı bir şey yaparsa da İçişleri Bakanlığı'nın denetim ve vesayet yetkisi ortada. Partiler kamu görevlilerini geri çağıramazlar. Geri çağırma yetkisini yasada, Anayasa'da düzenlersin. Çağırılacaksa seçmen çağırır" dedi. 

'MHP GELSİN, EYT'NİN SORUNUNU ÇÖZELİM'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Özel, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorunuyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, "Geçen haftaki çağrımızdan sonra bugün bütün partiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili durumunu netleştirdi. AK Parti asla söz vermiyor, onları mağdur etmeye devem ediyor. MHP dışındaki 3 parti net olduğunu ifade etti. MHP gelsin, anında bu sorunu çözelim" diye konuştu. 

'YEREL SEÇİMLERDE ANKARA VE İSTANBUL ALINACAK'

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin yerel seçimlerde göstereceği adayın kriterleriyle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: 

"CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalışkan, ehliyet sahibi kişileri, toplumda karşılığı olan kişileri belediye başkanlığına aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursa olsun bu kriterler değişmeyecektir. CHP hiçbir seçmeni ötekileştirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye başkanı adaylarımız olacak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Ankara ve İstanbul'u kaybettik. O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarın kadrolarının kamu gücünü eline geçirmek ve oradan başlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiğidin düştüğü yerden kalkacağı seçimlerdir. Nerede kalmıştı bu süreç, bu korku filmi nerede başladıysa orada bitecek. Ankara ve İstanbul alınacak. İstanbul ve Ankara'nın alınışı da 3 büyük şehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükselişinin ilk başarıları, ilk işareti olacaktır."

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