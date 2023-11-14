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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'li Özel kapalı grup toplantısında konuştu

        CHP'li Özel kapalı grup toplantısında konuştu

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin il başkanları ve milletvekilleriyle Meclis'te basına kapalı grup toplantısında konuştu. Özel, "81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Kapalı grup toplantısında tanışıyorlar. Ben de bir teşekkür ve açılış konuşması yaptım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:59 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:59
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        CHP'de kapalı grup toplantısı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları ile bundan sonraki süreçte birlik ve bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısına katıldı. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra il başkanları da yer aldı.

        Toplantıdan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bunun bir tanışma toplantısı olduğunu ifade etti. Özel, "81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Kapalı grup toplantısında tanışıyorlar. Ben de bir teşekkür ve açılış konuşması yaptım. Çoğu birbirini elbette tanıyor ama yeni seçilen il başkanlarımız vardı. Kurultay sürecinde de il başkanları ve milletvekillerini bir araya getirecek bir imkan olmamıştı. Onlar gruba katılmak isteyince böyle bir toplantı düşündük." diye konuştu.

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        Toplantıya katılanlara il başkanları ve milletvekillerinin yer aldığı bir albümün verildiğini belirten Özel, "Bundan sonra birlik ve bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Özel, öğleden sonra il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geleceğini aktardı.

        Öte yandan Özel, toplantıya gelişinde bir gazetecinin, "Meral Akşener ile yarın bir görüşme yapacağınız belirtiliyor." sözlerine, "Ben de şaşırdım, yok." karşılığını verdi.

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