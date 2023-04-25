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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de vatandaşlara sesleniyor

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de vatandaşlara sesleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i tebrik ederek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Bursa ile Ankara arasında bir vaha Eskişehir. Bursa'nın da Türkiye'nin de kaderini değiştireceğiz" dedi.

"Umutsuzluğu bu topraklarda bitireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunları deyince 'Parayı nereden bulacaksın' diyorlar. Sen 5'li çetelere para bulurken para var ama vatandaşa yok. Ne dersen de ne söylersen söyle, onlardan o paraları son kuruşuna kadar alacağım ve millet vereceğim" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşının gözaltına alınmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı adayı, "Herkesin kimliğine herkesin saygı duyması gerekir. Bu vatandaşımızın derhal serbest bırakılması gerekir. Bunu Eskişehir'den İsrail'e ve tüm dünyaya söylüyorum. Onun ibadetini yapmasına izin vereceksin" dedi.

"DÜNYA SİYASET TARİHİ BUNU YAZACAK"

"44 bin 648 genç Eskişehir'de ilk kez sandığa gidecek" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olanlar sizlersiniz. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle değiştirin. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Mustafa Kemal'in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığında beni rahatlıkla eleştireceksiniz, gerçek anlamda demokrasi olacak. Biz birinci turda bu işi bitirmek zorundayız. Onun için 'birleşe birleşe kazanacağız'. Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim. Büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. bu sıkıntılardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Caddelerde, sokaklarda rahatlıklarla gezebilmeliyiz. Acılı günlerde kucaklaşmalı, sevinçli günlerde beraber olmalıyız.

"ÇİFTÇİYE KIRMIZI MAZOT VERECEĞİZ"

Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Saman sorunu var mıydı, şimdi dışarıdan geliyor. Canlı hayvanı, eti, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun; bizim çiftçi nasıl geçinecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz.

Gençler neden Türkiye'den umutsuz ve yurtdışına gitme düşüncesi hakim olmaya başladı. Gençler 'Üniversiteyi bitirsem asgari ücretle iş bulurum. Bu ücretle ne ev ne araba alabilirim. Ama başka ülkeye gidersem asgari ücretle bile bir süre sonra evim ve arabam da olur' diyor. İş bulmak istiyorsanız, arabam olsun istiyorsanız, evim olsun istiyorsanız bu düzeni değiştireceğiz. Biz insanca bir düzen inşa etmek istiyoruz. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen için bu harami düzenini kuranları emekli etmemiz lazım. Eskişehir'de 100 bin öğrenci var. Yurt sayısı 15 bin öğrenci civarında. Gençlere sözüm var. 1 yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim."

TOKİ VE KIZILAY MESAJLARI

Kira sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "TOKİ neden kuruldu, kira sorununu çözmek için. İnsanlar ucuz ve yaşanabilir evlere kavuşsun diye TOKİ kuruldu. 22 yıldır iktidardalar ve kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar kiraları ödeyemediği için dava açılmaya başladı. Milyonlarca dava devam ediyor. Ev sorununu neden çözemediler? Birinci yolu, yabancıya ev satmayacaksın. TOKİ, lüks konutlar yapmayacak, kıyak geçmeyecek; toplu konut yapacak ve insanların hizmetine sunacak. Asıl işlevine döndüreceğiz tıpkı Kızılay gibi. Kızılay çadır, kan satmayacak" dedi.

"SIĞINMACILARI 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'deki yabancı sorununa değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırlar niye korunmuyor? Neden yol geçen hanı. 3,6 milyon Suriyelinin ne işi var? Neden kendi ülkelerine göndermediniz? Yeri gelince şikayet ediyorsunuz, yeri gelince oyumuzu onlara vereceğiz diyorsun. Al sığınmacıları saraya yerleştir. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor, onlar asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. Onların emekleri de sömürülüyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine, ırkçılık yapmadan göndereceğiz. Onların yollarını, okullarını, kreşlerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

5 YIL İÇİNDE 300 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek, "Gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, iş-güç sahibi olabilmeleri için her türlü alanda yatırım yapacağız. Burası aynı zamanda üniversite ve sanayi kenti. Sanayici üretim yapıyor ama bunu Gemlik Limanı'ndan gönderemiyor. Çünkü demiryolu yok. O yolu yapacağız. Anadolu'yu bütün demiryolları ve limanlarını bağlayacağız. Biz kaliteli teknolojiye önem veren bir yatırım yapacağız. 300 milyar doları 5 yıl içinde getireceğiz. Samandağ ile Mersin arasını Akdeniz'in en güçlü üretim merkezi haline getireceğiz. Ekonomisi yüksek ürünler yöneteceğiz" dedi.

"SAVUNMA SANAYİ POLİTİKA DIŞI, DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

Savunma sanayi alanı üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Savunma sanayi üzerinden bizi suçlamaya çalışıyorlar. Savunma sanayi politika dışında yapılması gereken yatırımları yapmaktır. İlk adımı yapan Rahmetli Ecevit ve Turgut Özal'dır. 'İHA'ları kaldıracaklar' diyorlar; senden çok daha güzelini yapacağım. Sen tank-palet fabrikasını Katar'a verdin, onu da TSK'ya vereceğiz. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu TSK. Başta GATA olmak üzere tüm hastaneleri kapattılar. Bütün hastaneleri açıp ordumuza teslim edeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar, toprağımızı terk ettiler. O bayrak yine orada dalgalanacak" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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