ABD Büyükelçisi: Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak görüyoruz 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi. ABD'li Büyükelçi'nin talebi üzerine gerçekleşen görüşmeden Satterfield, Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüklerini söyledi. 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya geleceği NATO Zirvesi'ni hatırlatan Satterfield, Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün de katıldığı görüşmede güncel başlıklar ele alındı.

Görüşmede Türkiye'yi önemli bir müttefik ortak olarak gördüklerini söyleyen Satterfield, Haziran'daki Biden-Erdoğan görüşmesini işaret ederek, "NATO Zirvesi'ndeki görüşme iki ülke ilişkileri için kilometre taşı olacak" dedi.

SATTERFIELD: TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYORUZ

Görüşmede ABD'li Büyükelçi Satterfield, Washington yönetiminin Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüklerini söyledi. 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ni işaret eden ABD Büyükelçisi "Görüşmenin iki ülke ilişkilerinin geleceği için bir kilometre taşı olacağını düşünüyoruz" dedi.

ABD BÜYÜKÜELÇİSİ: TÜRKİYE'NİN YERİ AVRUPA

"Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu düşünüyoruz" diyen ABD Büyükelçisi, Ankara ile ilişkilerin hem Washington ve Avrupa dahil tüm tarafların menfaatleriyle uyumlu şekilde yürümesini istediklerini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönündeki temennilerini iletti.