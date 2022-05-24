Kılıçdaroğlu: Bu tablo ilk kez yaşanıyor 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Selanik'te kendisine gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin önündeki nar ağacının toprağını kabul eden CHP lideri, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke için neler yaptığını bütün dünya biliyor. Böylesine bir lidere sahip olduğumuz için hepimiz gururlanıyoruz. Atatürkçülük geçmişten ders çıkarıp sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Geçmişten ders çıkarıyoruz, sağlıklı geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacak. Hiçbir şekilde bir baskıyı asla kabul etmedi. Sivas'tan, Erzurum'dan, Amasya'dan başlayarak Ankara'ya kadar süren mücadele. İzmir'de iktisat kongresi, ülkeyi kalkındırmak için. Osmanlı'dan devralınan devasa borç yükü. Ülkeyi fabrikalarla donattılar, o borcu son kuruşuna kadar ödediler. Kimsenin başını eğmediler. İşte biz onların torunlarıyız" diye konuştu.

"Bir ülke bilgiyle, birikimle yönetilir" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum; Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki, gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Gözlerinize de, endamınıza da, diplomanıza da baktık siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez kriz yaşamıyor, bu krizlerden çıktı" dedi.

"BU TABLO İLK KEZ YAŞANIYOR"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de başlayan kriz ekonomik buhrana dönüştü. Saray bunun ne kadar farkında bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen bir yönetim var olan sorunları çözemez. Devlette liyakat sistemini bitirirseniz, devleti çürütürsünüz. Devlette kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan derin ekonomik bunalım içinde, dar gelirliden alıp üst gelir grubuna kaynak aktaran bir yönetim görüyorum. İnsanlara pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyor. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor."

CHP lideri yap-işlet-devlet modelini, kur korumalı mevduat sistemini ve döviz karşısında TL'nin değer kaybını eleştirdi. "Şimdi dördüncüsü çıktı" diyen Kılıçdaroğlu, konut kredine tepki gösterdi. "2 milyon liralık daireyi kim alır, aylık 24 bin liralık krediyi kim öder. Dar bir grup yüzde 11 faizle alacak. Bir vatandaş da ihtiyaç kredisi alacak onun faizi yüzde 27. Neden derin bir ekonomik buhranla karşılaşıyoruz, işte sebebi bu" diye konuştu.

MERKEZİ YÖNETİM BORCU

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala AK Parti'ye, MHP'ye oy vereyim mi vermeyim diye düşünen kardeşlerime söylüyorum. 2022 Nisan ayında merkezi yönetimin borcu 1 trilyon 483 milyar lira, ödenecek faiz 1 trilyon 743 milyar lira. Faiz ana parayı geçti. Mayıs, borç 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı, faiz 2 trilyon 52 milyar lira. Bunlar bir arada Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurmuşlardı. Türkiye'yi bir avuç tefeciye teslim ettiler ama kurtaramıyorlar.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Bu tablo insanları üretimden koparıyor. Çiftçi ürettiğini alamıyor. Çiftçiye 29 milyar lira ayrıldı, kanuna göre 79 milyar lira ayrılması lazımdı. Çiftçi neden kazanmıyor, neden tarım ithal ediliyor? Bununla ilgili 2013-2017 kendi bakanlıklarının hazırladıkları rapor var. Şöyle diyor; 'Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı tehdidi, tarım arazilerinin parçalanması, tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve girdilerin yüksekliği, Dünya Ticaret Örgütü-AB ve diğer kuruluşların politikaları' diyor."

ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra zamlar devam edecek. EPDK, elektrik üreticilerine tavan fiyat koymuştu. 19 Mayıs'ta tavanı yükselttiler. Temmuz veya ağustosta zam gelecek demek bu" dedi.

İSTANBUL MİTİNGİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi mitingini yaptık. Olaysız sonuçlandığı için tüm güvenlik güçlerimize teşekkürlerimizi ifade ederim. Yüzbinler oradaydı; iş, aş, demokrasi, eşitlik, huzur istiyordu. Yüzbinlerin ortak sesiydi. Yüzbinlerin aracılığıyla milyonlara seslendik. Verdiğim söz; haramilerin saltanatını yıkacağız. Hiç kimse en ufak endişe taşımasın" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, 5'li çeteyle, trol ağlarıyla ancak biz kavga edebiliriz. Bu ülkenin kadınları ve gençleri en çok sorun yaşananları. Biz hep beraber, memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. İş, aş sözü verdim, asla unutmayacağım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00'de Twitter hesabından bürokratlar hakkında yeni video paylaşacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dedi.