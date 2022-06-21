Kılıçdaroğlu: Tamamını emekli edeceğim 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yargıya bakıyorsunuz adaleti dağıtmaktan uzak. Yönetimin ne yaptığı belli değil. Saray ayrı havalarda. Halka gidiyorsunuz dünya kadar şikayet dinliyorsunuz. Yönetim ile halk arasında uçurum var. Saray ne yaptığını bilmiyor, halk perişan. Çıkış noktası; açık ve net söylüyorum, herkese söylüyorum, Türkiye'nin bu bataktan çıkış noktası CHP. Her kuruşun hesabını veren yönetim gelecek. Karanlıkları aydınlığa çevirmek gibi görevimiz var. Bu görevi ya yapacağız ya yapacağız" dedi.

BASIN YASASINA TEPKİ

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösteren CHP lideri, "Yasama, yargı, yürütme kuvvetler ayrılığı bir kişiye bağlı. Bir sansür kanunu getirmişler. Sarayda hazırlanmış bunun altına imzalarını atıyorlar, ne olduğunu da bilmiyorlar. Nasıl bir felaket olduğunun farkında değiller. Herkesin ağzına bant çekelim kimse konuşmasın. Yargıtay'dan bir isim çağırmışlar, 'Yanlıştır bu' dedi" diye konuştu.

"Silivri bu ülkenin tarihinde önemli bir yeri olacak" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adaletsizliğin tarihini yazmak isteyen önce Silivri'ye bakacaktır. Nazilerin toplama kampı gibi. Ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı bile terörist diye içeriye aldılar. Yargı vesayet altında. Gidelim herhangi vatandaşa soralım; 'Adalet var mı' diye; 'Hangi adalet, adalet yok' diyecek. Basın özgürlüğü ülkeyi sağlıklı yöneten idarenin vazgeçilmezidir. Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, bizi eleştirebilecekler. Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz, düşünce özgürlüğü olmaz. Beyler rahatsız oluyor. Biz inandığımız yolda yürüyeceğiz" dedi.

Meclis'in işlevini kaybettiğini söyleyen CHP lideri "Burası 600 kişinin aylık aldığı, Saray'dan gelen kanun tekliflerine 19 Mayıs hareketlerinin yapıldığı, muhalefetin muhalefet yaptığı bir kuruma dönüştü. Özgürlük anlamı önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Anayasa'da der ki basın hürdür, sansür edilemez" diyen CHP lideri, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çıkarsa da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, ayrıntılarıyla anlatacağız. En güçlü gazete fısıltı gazetesidir. Bunu da kendilerine söyleyim" dedi.

PINAR GÜLTEKİN KARARI

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davası kararı hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargıç haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıl döndürdü. Hangi vicdan, hangi ahlak kabul eder? Kadınların susmaması lazım. Kadınlara yapılan bütün haksızlıkların karşısında birlikte olmak zorundayız" dedi.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir devletin itibarı, saygınlığı vardır. Bunu koruyacak olan yöneticilerdir. Eğer İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda bir cinayet işleniyorsa, o cinayeti araştırmak gerekli cezayı vermek Türkiye Cumhuriyeti'nin görevidir. Eğer siz para uğruna, dilencilik için birilerinden para istemeye gidiyorsunuz ve Türkiye'de işlenen bir cinayet davasını Suudi Arabistan'a veriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde vicdan sahibi herkese sormak isterim; Türkiye'nin itibarını bu kadar ayaklar altına alan, para uğruna bu ülkenin itibarını satanlara ne denir? Bunlar ülkeye asla itibar kazandıracak olaylar değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandığa gideceğiz, ben bunların tamamını emekli edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'nin nasıl yönetildiğini görün. Bu kadar güzel bir ülkeyi bu kadar kötü yönetemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başındaki kişi, katille kucaklaşacak. AK Parti'ye oy vermiş ve vicdanını sorgulayan kardeşlerime ve ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; bu ülkenin itibarını, hakkı, hukuku savunan biziz. Artık dur demenin zamanı geldi. Sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyun.

İsrail 10 kardeşimizi şehit etti, dosyayı Türkiye'ye verdiler mi, vermediler. Sonra 20 milyon dolara dosyayı kapattırdılar. Biz unutmadık. Rüşvet alandan büyükelçi yaparsanız, bu iş kokmaya başlar. Şimdi kucaklaşacak."

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran CHP lideri, şunları söyledi:

"Hiçbir çiftçinin zarar etmediği modeli inşa edeceğiz.

1. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş, kredilerin faizlerini sileceğiz.

2. Havza bazlı planlama yapılacak. Ne ekecek, kaça satacak belirlenecek. Maliyet, makul kar taban fiyat olacak.

3. TARSİM'i yeniden düzenleyeceğiz.

4. Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1'ini vereceğiz.

5. Borcu olan çiftiçnin traktörü, hayvanı, tarlası haczedilmeyecek.

6. Üreticiler için kırmızı mazot uygulaması olacak, ÖTV ve KDV olmayacak.

7. Çiftçilere ucuz elektrik vereceğiz. Önce ucuz elektrik vereceğiz, sonra kooparatiflerle güneş enerjisi sistemiyle ücretsiz kullanacak.

8. Ekim yapılacak yerlerde ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni olacak. Besicilik yapılıyorsa veteriner olacak. Öğretmen, imam nasıl görev yapıyorsa mühendisler ve veterinerler de kamu görevlisi olarak çalışacak.

9. Tarımla uğraşan gençlerin sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz.

Sözüm söz sizi bu ülkenin efendisi yapacağız. Kimseye el açmayacaksınız. Biz üreteceğiz.

BÜTÇE KANUNU

Meclis'e gelen ek bütçe kanun teklifini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının milyon dolarla nasıl oynadığını biliyoruz. Manhattan'da nasıl gökdelenler inşa ettiğini biliyoruz, Muhammed Ali'nin çiftliğini nasıl aldıklarını biliyoruz. Bu milletten çalışanan her kuruşu geri vereceğim."