Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu: CHP belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı tarifi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Srebrenitsa katliamında ölenleri anarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "Onları unutmak asla mümkün değil, unutturmamamız gerekiyor" dedi. "Kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de kilisenin üzerine çıkanların provokasyonlarına alet olmayacağız. İnançlar her şeyin üzerindedir. Tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat cami, kilise, havra, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız dedim. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

Manisa'dan Ankara'ya gelen maden işçilerinin Ankara'ya girişine izin verilmemesini eleştiren CHP lideri, "Hani hakları verilecekti? Ankara'ya sokulmadı. Hak ararken 2 madenci trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlara önce sendikalar sahip çıksaydı. Bir işçi hak istiyorsa, 3 konfederasyonun da orada olması lazım. Bunu maalesef göremedik" diye konuştu.

"Türkiye nereye gidiyor" diye soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız illeri geziyorlar. Ama onun dışında profesyonel çalışan gruplar var. 'İyiye gidiyor' diyenler yüzde 17. 'Durum iyiye gidiyor' diyenler, devletten dolarla ihale alanlar, dolarla devlete borç verenler, büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar, dolarla aylık alanların da sorunu yok, 3-5 yerden aylık alanların, uyuşturucu baronlarının hiçbir derdi yok. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı" dedi.

POLİS VE ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

Polislerin haklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "En çok karşılaştığımız kamu görevlisi kim derseniz, polisler deriz. 24 saat polisleri görmek mümkün. Bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız, 24 saat çalışıyorlar. Onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? 2018'te Erdoğan 3600 ek göstergeyi vereceğim dedi. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne denir ona, yalancı denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Ama bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke bu 3600 ek göstergeyi vereceğim" diye sordu.

"CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz? Çünkü iktidar olduğumuzda sorunlar ne diye vakit kaybetmemek için. Hiçbir üniversitede, hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgiler var bizde. Herkesin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümlerini de belirliyoruz. Çalışıyoruz, sorunları saptıyoruz, sorunun nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE: SİZİN HAYALLERİNİZ, BİZİM HEDEFLERİMİZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Erdoğan gençlerle konuşuyor, 'Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin' diyor. Yaftalayan da, hafife alan da, istismar eden de sensin. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını, nasıl şakalaşacaklarını da bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik kol geziyor. 5-6-7 aylık geçici iş için yüzbinler sıraya giriyor. İntihar vakaları var. Aile kurumunu derinden sarsıyor. Uyuşturucuya, kumara bakın. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar girdi. İşsizlik tüm kötülüklerin anasıdır. Şimdi kalkmış ahkam kesiyor. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum; sevgili gençler, sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. Kurduğunuz tüm hayaller CHP'nin hedefi olacaktır. İşsizlik diz boyu gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulak tıkayın, öyle bir adam yok deyin. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacak. Hayallerinizi tükettiler, acılara yaşattılar, işsiz kaldınız biliyorum. O kadar acımasızlar ki, Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ni hapishaneye çevirdi. 2 öğrenciyi gözaltına aldılar, serbest bıraktılar yurt dışına çıkış yasağı koydular. Bu iki öğrenci yurt dışından burs kazanan öğrenciler. Gençlerden intikam almak istiyorlar."

15 Temmuz darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, "2 gün sonra 15 Temmuz. Biliyorsunuz iki 15 Temmuz var; biri sarayın biri halkın. 251 şehidimiz var, para topladılar paralarına çöktüler. 15 Temmuz sonrası darbe girişiminin sonuçlarının aranması istendi, kaç yıl geçti rapor yayınlanmıyor. TBMM'yi 15 Temmuz darbe girişiminin nedenleri sonuçları araştırıldı, rapor çıktı ortaya ama yayınlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

UÇAK POLEMİĞİ VE CUMHURBAŞKANI'NA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını hatırlatan CHP lideri, "Sadece uçakları değil, garaja koyduğun o pahalı arabaların tamamını satacağım. Senin gibi devlet yönetmeni bilmem ama her kuruşun hesabını vermeyi çok iyi bilirim. 3 maaş, 5 maaş bunları da bitireceğim. Batsın sizin anlayışınız, böyle devlet yönetimi mi olur? Parayla itibar olacağını sanıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen bu güzel memleketi, kimlere teslim ettin, dinle. Sen bu ülkenin şanlı bayrağını rüşvet alanlara teslim ettin. İki, bu memleketin tank-palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ettin. Bu memlekette tank üretilmesin diye fabrikayı birilerine peşkeş çektin. Üç, sen bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Her ay 1,8 milyar dolar tefecilere para ödüyoruz. Dört, sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdın ve toprağını düşmana teslim ettin. Neymiş, memleketi bize teslim edemeyecekmiş. Sen devletin en büyük ihalelerini beşli çeteye verdin. Devletin bütçesini beşli çeteye teslim ettin. Adaletin uyuşturucu baronlarına teslim edildiği bir düzen yaşandı mı bu topraklarda? Sen devlette liyakati bitirdin. Devlet bürokrasisini saray beslemelerine teslim ettin. Sen sahip olduğun haram malvarlığıyla kendini teslim ettin. Sırf Trump kendisini desteklesin diye 30 milyon dolar lobilere para ödediler."

"ERDOĞAN DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan dönemi bitmiştir. Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak, ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Bu millet Millet İttifakı'na devleti teslim edecektir. Daha güzel, daha barışçıl bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye baharı getireceğiz, birlikte huzur içinde yaşayacağız. Hiçbir evladımız geleceğini yurt dışında aramayacak. Despot, baskıcı olmayacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı konusuna da geleyim" diyen Kılıçdaroğlu, "83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Topluma örnek olan bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını veren bir cumhurbaşkanı. Eğer bir yerde bir sorun varsa, soruna insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan bir cumhurbaşkanı. Malvarlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen onurlu bir cumhurbaşkanı, seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Başbakana bütün yetkileri veren bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı, kendi egosunu yenen bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz budur. Millet bize iktidarı verdiğinde, önünde hiç kimse duramayacak."