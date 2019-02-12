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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bu marka ya da bu helikopterlerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yetkililerin daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.
"21 YILDA İSTANBUL'DA NE OLDU?"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal'da bina çökmesiyle ilgili olarak, "İsteriz ki hiç kimse yaşamını yitirmesin. Ama farklı, acı tablolar var. Kartal'da bir bina çöktü, 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. O binayı kaçak yaptıran kişi şu anda Erzurum'da büyükşehir belediye başkanıdır. Binayı yaparken kuralına uygun yapacaksın, tabutluk yapmayacaksın. 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı? Hangi önlemler alındı? "99 depreminde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 21 yılda bir ülke başta yaratılırdı" ifadelerini kullandı.
"GÖRECEKSİNİZ KAZANACAKLAR"
Belediye başkan adaylarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hafta sonu belediye başkan adaylarımızı kamuoyuyla paylaştık. Güzel bir toplantı oldu. Bu toplantıda bütün adaylarımızı tanıttık. Bu adaylıkların belirlenme sürecinde önemli bir adım atıldı. İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da ve Bursa'da ilçe belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Yeni bir gelenek başlamış oldu. Bu arkadaşlarımız göreceksiniz kazanacak" dedi.
"AZİZ BEY'İN BIRAKTIĞI YERDEN"
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İzmir'de de bir başka arkadaşımız Tunç Soyer de Aziz Bey'in bıraktığı başarıları sürdürecektir. Sayın Yılmaz Büyükerşen de gösterdiği başarıyı devam ettirecektir. Hatay'ı Hatay yapan Lütfi Savaş görevini yapmaya devam edecektir. Mansur Yavaş Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye başkanıydı. Beypazarı'nı Ankara'nın en önemli ilçesi haline getirdi. Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in izinden giderek kurtuluşun başkenti haline getirecektir."
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