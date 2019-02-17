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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tanzim satışıyla ilgili eleştirilerini sürdürürken İzmir örneğini verdi. CHP lideri, "Şimdi tanzim satış mağazaları diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. Bu sorunu çözmek istiyorsanız gelip Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. Son 10 yılda kooperatif artışı yüzde 161, kooperatiflerde çalışan sayısı yüzde 616, ciro artışı yüzde 658, üreticiye aktarılan para 825 milyon lira, Türkiye'de tarım gerilerken İzmir'de tarımın ortalama büyümesi yüzde 7,5" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, İzmir'de aday tanıtım toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"İzmir'e Aziz Kocaoğlu büyük hizmetler yaptı. 397 yıl hapisle yargılandı ama diz çökmedi, boyun eğmedi. Hayatını İzmir'e adadı. Hiçbir belediye başkanının yapmadığı projelerin altına imza attı. Aziz Kocaoğlu sadece bir belediye başkanı değil, inançlı ve kararlı bir mücadele insanıdır. 12 maddelik yerel yönetimler için belge hazırladık. Bütün 12 maddeler Aziz Kocaoğlu'nun hayata geçirdiği maddelerdir.
İzmir derken 8 bin 500 yıllık bir tarihten bahsedilir. Bu köklü bir kültürün varlığını gösterir. İzmir, milli Kurtuluş Savaşı'nın da en önemli kentlerinden birisidir. Kalkınmanın, düşünsel olarak temelleri atılan yerdir İzmir. 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandığı zaman ülke nasıl kalkınacak, bunun düşünsel altyapısı oluşturulmuştur.
Türkiye'nin gündeminde kentsel dönüşüm var. İstanbul'a, Ankara'ya bakın, tam bir beceriksizlik. Aynı şeyi Aziz Kocaoğlu da hayata geçirdi. Şu garanti verildi, 'Sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesidir' denildi. Aynı şeyi yeni belediye başkanı da yürütecek.
Şimdi tanzim satış mağazaları diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. Bu sorunu çözmek istiyorsanız gelip Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. Son 10 yılda kooperatif artışı yüzde 161, kooperatiflerde çalışan sayısı yüzde 616, ciro artışı yüzde 658, üreticiye aktarılan para 825 milyon lira, Türkiye'de tarım gerilerken İzmir'de tarımın ortalama büyümesi yüzde 7,5.
İthal bir belediye başkanıyla İzmir yönetilemez. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in tarihi dokusuna sahip çıkması lazım. Bizi zaman zaman eleştiriyorlar; şununla, bununla ittifak yaptınız. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz."
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