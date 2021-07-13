Kılıçdaroğlu: CHP belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor 0:00 / 0:00

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Srebrenitsa katliamında ölenleri anarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "Onları unutmak asla mümkün değil, unutturmamamız gerekiyor" dedi. "Kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de kilisenin üzerine çıkanların provokasyonlarına alet olmayacağız. İnançlar her şeyin üzerindedir. Tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat cami, kilise, havra, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız dedim. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

Manisa'dan Ankara'ya gelen maden işçilerinin Ankara'ya girişine izin verilmemesini eleştiren CHP lideri, "Hani hakları verilecekti? Ankara'ya sokulmadı. Hak ararken 2 madenci trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlara önce sendikalar sahip çıksaydı. Bir işçi hak istiyorsa, 3 konfederasyonun da orada olması lazım. Bunu maalesef göremedik" diye konuştu.

"Türkiye nereye gidiyor" diye soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız illeri geziyorlar. Ama onun dışında profesyonel çalışan gruplar var. 'İyiye gidiyor' diyenler yüzde 17. 'Durum iyiye gidiyor' diyenler, devletten dolarla ihale alanlar, dolarla devlete borç verenler, büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar, dolarla aylık alanların da sorunu yok, 3-5 yerden aylık alanların, uyuşturucu baronlarının hiçbir derdi yok. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı" dedi.

POLİS VE ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

Polislerin haklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "En çok karşılaştığımız kamu görevlisi kim derseniz, polisler deriz. 24 saat polisleri görmek mümkün. Bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız, 24 saat çalışıyorlar. Onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? 2018'te Erdoğan 3600 ek göstergeyi vereceğim dedi. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne denir ona, yalancı denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Ama bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke bu 3600 ek göstergeyi vereceğim" diye sordu.

"CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz? Çünkü iktidar olduğumuzda sorunlar ne diye vakit kaybetmemek için. Hiçbir üniversitede, hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgiler var bizde. Herkesin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümlerini de belirliyoruz. Çalışıyoruz, sorunları saptıyoruz, sorunun nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.