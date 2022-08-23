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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Niğde'deki grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Niğde'deki grup toplantısında konuşuyor.

Niğde'nin tarım ve sanayisine değinen CHP lideri, "Niğde tarımımız için önemli bir kentimiz. İktidardakilerin verdikleri sözü tutmadıklarını biliyoruz. 'Havaalanı yapacağız' dediler, sözlerini tutmadılar. 'YHT buradan geçecek' dediler, 20 yıldır yapılmadı. 'Enerji ihtisas alanı', 'Teknoloji üssü olacak' dediler, stadın çivisi çakılmadı. Anadolu'nun içini boşalttılar her şeyi metropollere taşıdılar. Evlatlarımız büyükşehirlerin varoşlarında iş arıyorlar. Bunları ve daha fazlasını biz yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım. Tarımın stratejik sektör olduğunu kavramış değiller. Her birimiz beslenmek zorundayız. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Türkiye tarımda dışa bağımlı hale geldi. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar. Bunlar alınterinden yana değiller, üretenden yana değiller. 5'li çeteden yanalar" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal ne yapacak" diyen CHP lideri, "Tamamını 5'li çetelerden alıp bu millete vereceğim. Kul hakkı yiyenlerle asla helalleşmeyeceğiz. Paraları bir avuç rantiyeye teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

REKABET KURULU'NUN GÜBRE FİYATLARI KARARI

Tarım Kredi Kooparatifleri'nde fiyatların düşürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Gübre fabrikası var, fiyatları düşür çiftçi ucuz gübre alsın. Rekabet Kurumu bir karar aldı. Gübre fabrikaları arasındaki işbirliği için ağır cezalar yazdı. Bunların içinde Gübretaş da var. 6 gübre fabrikası bir araya gelip ortak hareket ediyorlar, pahalı gübre satıyorlar. Gübretaş'ın yöneticileri kimlerdi, şimdi neredeler? 'Gübre fiyatını düşüreceğiz', bunların hepsi hikaye. Çiftçi üretmesin diye çaba harcıyorlar" dedi.

Yusufeli'nin taşınması konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Yusufeli'nde kent yukarı taşınıyor. Her şeyi yaptık buyurun taşının. Bunlar bitmeden taşının diyorlar. Kim hak, hukuk ve adalet talebinde bulunuyorsa Niğdeliler onların yanındadır" diye konuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Geniş kitlelerden gelir bir avuç kişiye gelir transfer ediliyor. Kur korumalı mevduat. Bu mevduat sahipleri parayı yatırıyorlar; dolar, faiz garantisi var, vergi yok, ucuz kredi var. Buradan milletin sırtına yüklenen para 60,5 milyar lira. Siz yüzde 400 kar elde ettiniz mi? Bunların uyguladıkları politikalarla. Bunları masaya yatırıp değerlendireceğiz."

Kılıçdaroğlu, aile destekleri konusunda, "Köylerde genç kalmadı. Gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Tarlada çalışacaklar, primlerini devlet ödeyecek" dedi.

"SURİYELİLERİ EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE..."

Sığınmacı konusuna da değinen CHP lideri, "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, onların özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Orta Anadolu'nun güçlü bir milliyetçi damarı var. Hepimiz vatanımızı ve bayrağımızı seviyoruz. İki değer bizim ortak değeridir. Dış politika bu ortak değer üzerine inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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