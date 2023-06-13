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Haberler Gündem Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk parti grup toplantısında konuştu - Haberler
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"Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece bir neferidir. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam olarak limana götüreceğimi herkesin bilmesini isterim" dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk parti grup toplantısında konuştu - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; "Değerli arkadaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan yürek dolusu saygılarımı gönderiyorum. Konuşmama acı bir haberle başlıyorum. İki şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. MKE'de hayatını kaybeden 5 kardeşimize de rahmet diliyorum. Tabi bu olayın da takipçisi olacağız. Önemli bir sanatçımız Suna Kan'ı da kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Bu bizim ilk grup toplantımız. Yemin törenini gerçekleştirdik. Ama bu seçim döneminde demokrasi konusundaki kaygılarımızı haklı çıkartan gelişmeler oldu. Bir milletvekilimiz mazbatayı aldığı andan şu ana kadar hala tutuklu. Biz nerede bir haksızlık varsa o haksızlığın giderilmesi için çalışırız. Keşke böyle bir konuşmayı hiç yapmasaydım. Kendisi mahkum edilmedi ki ama hükümlü kabul ediliyor. Bunlar doğru değil. Bizden olsun olmasın bir kişi haksızlığa uğruyorsa onun yanında olmak hepimizin ortak görevidir.

"YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ AĞIR OLUR"

Bir seçim dönemini geçirdik artısıyla eksisiyle. Yolu doğru olanın yükü ağır olur diye güzel bir atasözümüz var. Bizim yükümüz sadece bizim yükümüz değil. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz. Her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Biz kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk. Çünkü biz erdemden yanayız. Aksi halde bu ülkeye demokrasi getiremeyiz.

"BİR DEĞİŞİM YAPACAKTIK AMA BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Bir değişim yapacaktık ama beklediğimizi alamadık. Arkasından tabi ki eleştiri gelecekti ama bu eleştirileri yaparken ön yargıyla yaklaşanlar oldu. Ayrıca kalemini satan ve kendisini bir anlamda savcı yerine koyan gazetecileri sorgulamak benim görevim.

Biz bize oy vermeyen vatandaşların hakkını hukukunu da savunacaktık. Güzel bir Türkiye inşa edecektik. Peki bu idealimizden vaz geçtik mi. Asla vaz geçmedik. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getirene kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZA KIZGIN YA DA KÜSKÜN DEĞİLİZ"

25 milyon bu ülkenin mihenk taşıdır artık. Saraya ve sözcülerine de seslenmek isterim. İşte siz bu iradeyi teslim alamayacaksınız. Yalanlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Bitmeyen istibdat dönemi yoktur.

Biz hiçbir vatandaşımıza kızgın ya da küskün değiliz. Benim için yandaş değil vatandaş esası vardır. Bizi ayrı kılmaya çalıştılar. Montajlarla karalamalarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Onlar şunu asla unutmasınlar. Biz Kuvayı Milliye geleneğinden geliyoruz.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇACAĞIM"

Devleti beşli çetelere soyduranlar dokunulmazlıklarla bizi tehdit eder oldular. Biz diz çökmedik çökmeyeceğiz. Omzumuzdaki yükün farkındayız.

Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece bir neferidir. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam olarak limana götüreceğimi herkesin bilmesini isterim. CHP'nin değerlerini her zaman korudum. Sıradan bir üyesi olarak da her zaman korumaya devam edeceğim. Yenilenmenin ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Bütün bu mücadelenin sonunda mutlaka kazanacağız."

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