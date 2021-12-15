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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
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Son dakika haberler... CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili olarak, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
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HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Yeni bir şey değil. Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirdiğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.

CHP lideri Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları ile ilgili de, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına da değinen CHP lideri, "Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.

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