Kılıçdaroğlu'ndan 'Bir gece ansızın' eleştirisi 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. O fabrikada 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı. Bu kardeşiniz ve CHP, kim adalet istiyorsa onun yanında yer aldı. Aileler hala haklarının teslim edilmesini bekliyor. Devletin dini adalettir. Bugüne kadar tek bir kişi dahi denetim yapılmadı diye yargının önüne çıkarılmadı" dedi. CHP lideri, "Sonuna kadar yanınızdayız, biz bu kararlılığımızı sağlayacağız. Denetimi yapmayanlar, siyasi otoriteden talimat alıp kaçanlar, iktidar olduğumuzda hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sakaryaspor büyük başarılara imza attı, yeri Süper Lig'dir, inşallah göreceğiz" dedi.

ÇİFTÇİLERE VAATLER

Çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ayvayı satacak yer yok. Devlet sahip çıkmıyor. İktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek; hak ettiğinizin karşılığını alacaksınız. Altılı masanın taahhüdüdür bu. Hiçbir tekel çiftçinin alınterini sömürmeyecektir. Yakalarım, hesabını sorarım" dedi. Fiskobirlik'i yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen CHP lideri, "Asla çiftçinin zarar edeceği modele izin vermeyeceğiz. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla zarar etmeyecek" diye konuştu.

Milli gelirin yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye hesap vereceğiz. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içerisinde çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz" dedi.

CHP lideri "Çiftçinin, üreticinin traktörü, hayvanı asla haczedilmeyecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler çalıştıkları sürece SGK primlerini biz ödeyeceğiz" dedi.

EYT VE YURT SORUNU

"Neden EYT var" diyen CHP lideri, "Kişi emekli oluncaya kadar emekli oluyor ama maaş alamıyor. Eğer çalışırsa emekli aylığı düşüyor. Buna da reform dediler. EYT'li çalışmak istese de çalışmak istemiyor. Çalışırsa maaşı düşecek. Onu çözeceğim. Sakarya bir üniversite kenti. Yurt da sorun olarak önümüzde duruyor. 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz. Birer, üçer kişilik odalar, interneti, çalışma alanları olacak. Gençler üniversiteyi kazandığında oğlum-kızım nerede kalacak diye bir endişe duymayacak" ifadelerini kullandı.

"KİM MİLLİYETÇİ?"

"20 milyar dolarlık bir yatırımdır tank-palet" diyen CHP lideri, "5 model tank ürettik. Tank ürettik ya birisinin hoşuna gitmedi. Ethem Sancak'a verdi. Ethem Sancak da dedi ki 'Param yok'. Katar'ı ortak ettiler. Açık ve net söylüyorum. Bir hafta içinde tank-palet fabrikasını alıp şanlı ordumuza aynen iade edeceğim. Siz en önemli fabrikanızı bu hale getirirseniz bunun vatanseverlikle bir ilgisi yoktur. 15 Temmuz'dan sonra hiç askeri hastanemi yok. İktidar olduğumuzda bir hafta içinde GATA'yı da askeri hastaneleri de şanlı ordumuza teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Kim milliyetçi, kim vatansever" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaorğlu, "Biziz milliyetçi. Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz. Biz Mustafa Kemal'in, Ecevit'in yolundan ilerliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta Beşparmak Dağları'na gideceksiniz bizim milliyetçiliğimizi göreceksiniz. 'Gidiyor, gideceğim' denmez, Ecevit ne dedi 'Ordumuz Kıbrıs'tadır' dedi. O adalar işgal edildiğinde dedim, tık çıkmadı. Şimdi gündem ekonomi, millet perişan ya 'Yok gelirim', 'Yok yarın sabah giderim'. Davetiye mi bekliyorsun, gideceksen gidersin. Böyle devlet yönetilmez."

ALTILI MASA MESAJI

"Altı lider bir aradayız" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık, liyakatın olması gerektiği konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti'nin bozulan çarklarını onaracağız. Hiçbirimizim özel beklentisi, özel amacı yok. Altında, üstünde başka parti var mı? Bunların tamamı safsata. Her birimiz oradayız, birlikteyiz. Oturuyoruz, konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.