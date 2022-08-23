Bir örneği de Troya'da... 5 bin yıllık!

Kılıçdaroğlu'ndan dış politika eleştirisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Niğde'deki grup toplantısında konuştu.

Niğde'nin tarım ve sanayisine değinen CHP lideri, "Niğde tarımımız için önemli bir kentimiz. İktidardakilerin verdikleri sözü tutmadıklarını biliyoruz. 'Havaalanı yapacağız' dediler, sözlerini tutmadılar. 'YHT buradan geçecek' dediler, 20 yıldır yapılmadı. 'Enerji ihtisas alanı', 'Teknoloji üssü olacak' dediler, stadın çivisi çakılmadı. Anadolu'nun içini boşalttılar her şeyi metropollere taşıdılar. Evlatlarımız büyükşehirlerin varoşlarında iş arıyorlar. Bunları ve daha fazlasını biz yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin tarımda üretim üssü haline gelmesi lazım. Tarımın stratejik sektör olduğunu kavramış değiller. Her birimiz beslenmek zorundayız. Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız. Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Türkiye tarımda dışa bağımlı hale geldi. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar. Bunlar alınterinden yana değiller, üretenden yana değiller. 5'li çeteden yanalar" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal ne yapacak" diyen CHP lideri, "Tamamını 5'li çetelerden alıp bu millete vereceğim. Kul hakkı yiyenlerle asla helalleşmeyeceğiz. Paraları bir avuç rantiyeye teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

REKABET KURULU'NUN GÜBRE FİYATLARI KARARI

Tarım Kredi Kooparatifleri'nde fiyatların düşürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, "Gübre fabrikası var, fiyatları düşür çiftçi ucuz gübre alsın. Rekabet Kurumu bir karar aldı. Gübre fabrikaları arasındaki işbirliği için ağır cezalar yazdı. Bunların içinde Gübretaş da var. 6 gübre fabrikası bir araya gelip ortak hareket ediyorlar, pahalı gübre satıyorlar. Gübretaş'ın yöneticileri kimlerdi, şimdi neredeler? 'Gübre fiyatını düşüreceğiz', bunların hepsi hikaye. Çiftçi üretmesin diye çaba harcıyorlar" dedi.

Yusufeli'nin taşınması konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Yusufeli'nde kent yukarı taşınıyor. Her şeyi yaptık buyurun taşının. Bunlar bitmeden taşının diyorlar. Kim hak, hukuk ve adalet talebinde bulunuyorsa Niğdeliler onların yanındadır" diye konuştu.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Geniş kitlelerden gelir bir avuç kişiye gelir transfer ediliyor. Kur korumalı mevduat. Bu mevduat sahipleri parayı yatırıyorlar; dolar, faiz garantisi var, vergi yok, ucuz kredi var. Buradan milletin sırtına yüklenen para 60,5 milyar lira. Siz yüzde 400 kar elde ettiniz mi? Bunların uyguladıkları politikalarla. Bunları masaya yatırıp değerlendireceğiz."

Kılıçdaroğlu, aile destekleri konusunda, "Köylerde genç kalmadı. Gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Tarlada çalışacaklar, primlerini devlet ödeyecek" dedi.

"SURİYELİLERİ EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE..."

Sığınmacı konusuna da değinen CHP lideri, "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, onların özgür iradeleriyle kendi ülkelerine göndereceğiz. Orta Anadolu'nun güçlü bir milliyetçi damarı var. Hepimiz vatanımızı ve bayrağımızı seviyoruz. İki değer bizim ortak değeridir. Dış politika bu ortak değer üzerine inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu dış politika konusunda, "Dış politika şahsileştirilemez. Dış politikanın kendi bir dili vardır. Başka bir ülkeye hakaret edilmez. İçeride kavga edebiliriz ama dış politikada yanlışlık derin izler bırakır. Büyükelçi olmak sıradan bir olay değildir. Devlette liyakat esastır. Eğer siz liyakatı atar, rüşvet alanlardan büyükelçi tayin ederseniz Türkiye'yi zor duruma sokarsınız" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Mısır'la kavga ettik, yeni yönetime hakaret ettik. Mısır Ortadoğu'nun kilittaşıdır. Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu; KKTC ve Türkiye yok. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Filistin, İsrail, Mısır, Suriye var. Ne kadar büyük şeyler kaybettiğimizi biliyor musunuz? Papazı verdi mi, bu tükürdüğünü yalamaktır. Bu Türkiye'nin itibarını yerle bir etmek demektir.

Asla 'Esed'le konumayacağım, yan yana gelmeyeceğim'. Kendisine mektup yazdım, 'Suriye'yle kavga etme' dedim. Türkiye dış politikada ciddi sorunlarla karşı karşıya. Şimdi Esad'la görüşecek. Ben söyledim görüşmedi, Putin söyledi görüşecek. Akkuyu yapıldı, tek bir kararla Ruslara sağlanan vergi imkanı 7 milyar dolar ve talimatından dışarı çıkmıyor.

Vatan bizim vatanımız, vatanı yöneten kişi vatanın çıkarlarını korumak zorundadır. İlk kez toprak kaybettik. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Terör örgütünden kaçıp, Türkiye'ye sığınan adama ne denir? Bay Kemal'in sözü var, bir hafta içerisinde Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz.

Tank-palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiler. 2018'de tankımız olacaktı, 2022'deyiz tankın 't'si yok. İlk bir hafta içerisinde şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Bir hafta içinde başta GATA olmak üzere eski askeri hastaneleri TSK'ya vereceğiz."

"DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

"Devleti yeniden inşa edeceğiz" diyen Kılıçdaorğlu, "Bir ufkumuz ve geleceğimiz olacak. Herkesin iş, güç sahibi olduğu bir Türkiye. Hiç kimsenin yaşam tarzından dolayı ötekileştirilmediği bir Türkiye. Bunları beraber yapacağız" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.