CHP lideri Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kellelerini keseceğim

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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de kadın buluşmasında konuştu.

CHP lideri, "Az önce çocuğu bağımlı olan anne konuştu. Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Ama Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini, arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ama ben hiçbir zaman yasadışı gücün karşısında bir milim geri adım atmam. Halkın iradesini sonuna kadar kullanacağım ve o uyuşturucu baronlarına hesap soracağım" dedi.

Kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Eğer yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, aile destekleri sigortasının hayata geçmesini istiyorsanız, kadınların huzur içinde yaşamasını istiyorsanız, altı oku görüyorsunuz. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Elinizi vicdanına koyun oyunuzu öyle kullanın" ifadelerini kullandı.

Helalleşme çağrısını yineleyen CHP lideri, "Birilerinin oyununa niye düşüyoruz. Derdi, sorunları çözmemiz lazım. Memlekete huzur lazım. Huzur olmazsa memlekette bereket olmaz. Anne çocuğunu güzellik içinde yatağına yatırmalı. Üniversiteye gönderdiğiniz o çocuğun güzel bir yurdu olmalı. En geç bir yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurt sorunum var demeyecek. Kız öğrenciler, erkek öğrenciler birer-üçer kişilik odalar, mutfağı, sıcak suyu... Yetişen evlatlarımız yurtdışına gideyim diyor. Türkiye'de iş bile bulamıyorlar. Umutlarını kaybediyorlar. Bütün gençlere sesleniyorum; sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa çıkaracağız" diye konuştu.

Bütün kadınlar beraber olun, birlikte olun" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Mutlaka dayanışma kültürünü geliştirin. Oy kullanın. Artık sizi sömüren politikalardan uzak durun. Kim sizin hakkınızı savunuyorsa onun yanında durun. Birlikte mücadele edelim. Kadınlar çok güçlü" dedi.