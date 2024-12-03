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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar

        CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:53
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        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin konuşan Özel, iktidar olmaları durumunda atacakları adımları sıraladı. Özel, "Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Engelli ve yaşlılara bakan evde bakım parasını net asgari ücrete çıkartacağız" dedi.

        4 Aralık Dünya Madenciler Günü hakkında konuşan Özel, "Dünya Madenciler Günü bu topraklarda boynu bükük ve taziye tadında geçmektedir. Topraklarımızda 'Fıtratında ölüm var' klişesiyle geçti. Bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu söylemeye çalıştım. 2002'den bugüne kadar 2 bin 79 madenci hayatını kaybetti. Bütün madencilere ve emekçilere diyorum ki; örgütlenin, sendikalı olun, haklarını arayın ve savunun diyorum" diye konuştu.

        CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için "Başka bir iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" sözleri için açıklama yaparken, İstanbul Barosu'nun açıklamasına da dikkat çekti. Özel, İstanbul Barosu'nun "Avukatlık yasasında açıkça yer alan bu gereklere ve avukatlık andına açıkça aykırı hareket eden savcı ve yargıçlar, avukatlık mesleğine kabul koşullarından yoksundurlar" cümlelerine yer vererek, Akın Gürlek'in avukatlık da yapamayacağını ileri sürdü.

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