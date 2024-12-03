CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin konuşan Özel, iktidar olmaları durumunda atacakları adımları sıraladı. Özel, "Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Engelli ve yaşlılara bakan evde bakım parasını net asgari ücrete çıkartacağız" dedi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü hakkında konuşan Özel, "Dünya Madenciler Günü bu topraklarda boynu bükük ve taziye tadında geçmektedir. Topraklarımızda 'Fıtratında ölüm var' klişesiyle geçti. Bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu söylemeye çalıştım. 2002'den bugüne kadar 2 bin 79 madenci hayatını kaybetti. Bütün madencilere ve emekçilere diyorum ki; örgütlenin, sendikalı olun, haklarını arayın ve savunun diyorum" diye konuştu.