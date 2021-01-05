CHP liderinden 'Boğaziçi protestosu' açıklaması 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini takip eden muhabirlerle bir araya geldi. Vitrin süsü tartışmasından, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör tartışmasına, Fikri Sağlar'ın sözlerinden, Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte CHP liderinin o açıklamaları:

'VİTRİN SÜSÜ' TARTIŞMASI

"Sorun çözecek insan hiçbir kadına vitrin süsü demeyecektir. Sorun çözecek insan kendi vatandaşına hakaret etmeyecektir. Devleti yönetenlerin samimi olması lazım, vatandaşları bölmemesi lazım vatandaşları ayrıştırmaması lazım."

BOĞAZİÇİ'NDE REKTÖR PROTESTOSU

"Türkiye bir sivil darbenin içindedir. YÖK 12 Eylül darbe hukukunun bir sonucudur. Bugün devam ediyor mu ediyor. Erdoğan istediğini rektör olarak atayabiliyor. Tek koşul var partili olması; Erdoğan'ın yanında durması ve alkışlaması. Bu niteliklere sahip kişiler rahatlıkla rektör olarak atanabilir. Üniversitenin kapısına kelepçe vuruyorsunuz. Darbe döneminin, '20 Temmuz darbesi'nin daha güzel bir fotoğrafı olabilir mi? Erdoğan iktidara geldiğinde rektörleri üniversiteler seçiyordu. 20 Temmuz'dan sonra seçim kaldırıldı bir kişi yetkili kılındı. O kişi üniversiteye rektör atıyor. 12 Eylül darbesi ile 20 Temmuz darbesi arasında hiçbir fark yok."

İLKER BAŞBUĞ'UN SÖZLERİ

"Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Darbelere karşı çıkmak hepimizin ortak görevidir. Biz hem askeri hem sivil darbelere karşıyız. 12 Eylül'de Evren ve arkadaşları ne yaptıysa benzerini bunlar yaptı. Şimdi o darbe süreci aynen devam ediyor. O dönemde de parlamento büyük ölçüde askıya alınmıştı. Bugün de parlamento büyük ölçüde askıya alınmış durumda."

FİKRİ SAĞLAR'IN "KEMAL BEY BENDEN TAMAMEN KURTULMAK İSTİYOR" SÖZLERİ

"Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı gündeme getirmenin hiçbir mantığı yok."

SAĞLIK BAKANI'NIN "SMA" AÇIKLAMASI

"Umudun önüne para konulamaz. Para umudu desteklemek zorundadır. Acaba karşı çıkanlar kendi çocukları aynı pozisyonda olsalardı karşı çıkarlar mıydı? Başkalarının çocuğunu kendi çocuğu gibi görmeyen insan devleti sağlıklı yönetemez. O annelerin dramını biliyorlar mı o beyler? Siz parayı öncelemişseniz insan ve insan sorunları ikinci sıraya düşer. Acı olan bunun bir hekim tarafından dillendirilmesidir."

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÇALIŞMASI

"Tüm partiler bizim için değerlidir. Her parti güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışma gönderirse teşekkür ederiz. AKP yaparsa ona da teşekkür ederiz. HDP böyle bir çalışma yapar ve bize gönderirse memnun oluruz."

BAHÇELİ'NİN "HDP KAPATILSIN" ÇAĞRISI VE AK PARTİ'NİN TAVRI

"Bu AK Parti ile MHP arasındaki bir sorun. Kendileri oturup konuşsunlar. Bizim görüşümüz Anayasa'da gayet açık. "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur" diyor. Kapatılabilir mi? Tabii kapatılabilir. Çünkü darbe dönemindeyiz, her şey yapılabilir. Bunlar doğru mu ? Hayır. Demokrasi standartlarımızı geri götürür, demokrasi kırıntılarını tamamen bitirir."