CHP Milletvekili ve eski DPT Müsteşarı İlhan Kesici, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

1985'de Amerika'da Washington Times ve New York Times'te iki ilan var. Bu çok mühim. "Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin dikkatine" diyor. Orada diyor ki; önünüzde Ermeni karar tasarısı var. Aşağıda 69 imza var. Çok bilinen isimler var. Bizim Halil İnalcık, Kemal Karpat var. Bernard Lewis var. 1998 yılında Lewis'e devlet nişanı verdik. Yabancıya verilen ilk törendir bu. Bu 69 insan dünya çapında en ileri gelen tarihçiler. Bunu meydana getiren Türk kamu bürokrasisi. Şükrü Elekdağ uzun yıllar Washington Büyükelçiliği yapmıştı. Bu tarihte Turgut Özal. Bunlar çok küçük bir bütçeyle, 1,5 - 2 milyonluk bütçeyle yapıldı. Ondan sonra bu adamlar tacize uğradılar. Bernard Lewis'i Fransa'da mahkemeye verdiler. 1993-98 arasında Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve bizler elden gelen desteği verdik.

KOÇARYAN SON ANDA 'KATILMIYORUZ' DEDİ

Asıl hadisenin çıktığı yer Rus Harbi. Aşağıda Kahramanmaraş'ta Fransa var. Ermeni komitacıları Rus üniformaları ile Doğu'da savaştılar. Güneyde Fransız üniformaları ile çarpıştılar. Amerikan konsoloslukları milim milim her kilometrenin altında kaç ot var onları bilirler. İngiliz, Rus, Fransa arşivleri var. Şükrü Elekdağ'ın 2005 yılında Deniz Baykal Bey CHP Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Bey AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Abdullah Gül Bey, Dışişleri Bakanı. Birtakım toplantılar yapılmış. Neticede Baykal ile Erdoğan Bey müşterek basın toplantısı yaptılar. Ortak Tarih Komisyonu kurulmasına, Ermenistan'la bütün ilişkilerimizin bunun etrafında iyileştirilmesine dair bir konuşma. Şükrü Bey, TBMM'de çıktı ve konuştu. Ermenistan Başbakanı Koçaryan durdu durdu sonra 'Bu Ortak Tarih Komisyonu'na katılmıyoruz' dedi.

"SAVAŞ DIŞINDAKİ ERMENİLERİN HİÇBİRİ TEHCİRE TABİ OLMADI"

Bu gazetede deniyor ki, 'Siz yasama organısınız. Bu işe heveslenirseniz Amerikan demokrasisinin, yasama düzeninin kredibilitesini düşürmüş olursunuz". Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Ama Türkiye'de gazeteci arkadaşımız, az bir tarih okumuş, '1915 Ermeni soykırım' diyor. Bu bizim için zuldür. Biz bunu kabul etmeyiz. Soykırım lafı 1948'de BM'de tanımı ve tarifi yapılan bir tabir. 1948'den önceki olayı soykırım, jenosid diye tanımlamak yanlıştır. 24 Nisan tehcirin günü değil. Tehcirin tarihi 27 Mayıs 1915. Kasım 1915'de bitti. En sonunda Mart 1916'da bitti. 6 aylık bir mekanizma. Savaş dışındaki Ermenilerden hiçbiri tehcire tabi tutulmadı.

"HINÇAK VE TAŞNAK ÖRGÜTLERİ PKK GİBİYDİ"

Biz doğu cephesindeki bütün askerlerimizi Çanakkale'ye getirdik. Dünyanın en büyük donanmaları Çanakkale'ye geldi. Onun için Rus sınırı umrumuzda olmadı bizim. Aynı anda Suriye, Filistin, Yemen cephesi var. İsmet Paşa Yemen'de o tarihlerde. Orası sahipsiz kaldı, Ruslarla Ermeniler birleştiler. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Aslında imparatorluğunun belini kıran savaş. O harbin sonunda Ermenilerle ilgili Berlin'de vilayet-i sitte, yani 6 vilayet Van, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis'ten Ermenilere tahsis edilmiş gibi sayılabilecek bir şey. Biz Sarıkamış cephesini de boşaltınca Ruslarla işbirliği yaptılar. Bizim bir hâl tarzı yapmamız lazımdı. Hınçak ve Taşnak komiteleri var. Aynı bugün PKK gibi bir şey. PKK'nın Ermeni versiyonu, biraz daha beteri. Bunların İstanbul'da çok büyük bir mühimmat deposu var. 240 Hınçak ve Taşnak önde gelenini tutakladık. Sonra sürüldüler. Daha sonra peyderpey serbest bırakıldılar.

"TÜRKLERİN KATLİAM YAPTIĞINA DAİR BİR ŞEY BULAMADILAR"

Tehcirde insanlar en üstün özelliklerle taşındılar. Çeteler, eşkıyalar da var. Asıl Ermenilerin kutladıkları Hınçak ve Taşnak teşkilatlarının basıldığı gün. Ermeniler elbette çok fazla sıkıntı çektiler. Savaş bitti, İngilizler hemen İstanbul'da tehcir ve Ermeni katliamı diyelim biz ona, Divan-ı Harbi Örfi'yi kurdular. Harp mahkemesi. Ermenilere kötü davranma mahkemesi gibi de düşünebiliriz. O mahkemeye Ziya Gökalp'i çıkardılar. Gökalp 'Bu bir karşılıklı mukateledir' dedi. Bu mahkemeden idam kararları çıktı. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey idam edildi. Topladıkları önde gelen İttihatçıları Malta'ya götürdüler. Malta'daki mahkemelerinden bir şey çıkmadı. İngilizler Malta'da soykırım, bilinçli katliam yaptıklarına dair bir şey bulamadı.

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