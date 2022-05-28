CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" Van'da başladı 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemiz için yola çıktınız Sayın Genel Başkan'ım. Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur ve umudun yolu olacaktır." dedi.

CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Torun, Van'a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmediklerini söyledi. Belediye başkanlarının 13 ilçede sahaya çıktığını, vatandaşlarla görüşerek sorunları dinlediğini, çözüm önerilerini anlattığını vurgulayan Torun, bugün de çalıştayı başlattıklarını belirtti. Çalıştayın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirlediklerini ifade eden Torun, "Çalıştayımızda, belediyelerimizin 3 yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de ayrıca ele alacağız." dedi.

CHP olarak gelecekten umutlu olduklarını aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için yola çıktınız Sayın Genel Başkan'ım. Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur ve umudun yolu olacaktır. Artık değişim rüzgarları fırtınaya dönüşüyor. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkan'ım."

İki gün sürecek çalıştay, Torun'un konuşmasının ardından basına kapalı devam ediyor.