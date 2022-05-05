CHP, Van'da 3 gün kampa girecek 0:00 / 0:00

Daha önce Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanları çalıştayı gerçekleştiren CHP, bu kez Van'da 27-28-29 Mayıs’ta 247 belediye başkanı ile bir araya gelecek. Toplantının Van'da yapılması talimatı bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belli aralıklarla düzenlediği belediye başkanları çalıştaylarına bir yenisinin Mayıs ayı sonunda gerçekleştirecek. Bu kez adres, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri olan Van. 27-28-29 Mayıs tarihinde 11’i büyükşehir 10’u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı bir araya gelecek.

TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Toplantının Van'da olmasa talimatını bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

Daha önce Gaziantep'te belediye başkanlarını toplayan CHP, son olarak 17-18-19 Aralık tarihlerinde Kayseri'de belediye başkanlarıyla çalıştay gerçekleştirmişti.

Van'da yapılacak kampta da belediyelerin 31 Mart tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar bundan sonraki adımları masaya yatırılacak. Ayrıca belediyelerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak projelerde buluşmalarını amaçlayan arama toplantıları gerçekleştirilecek.