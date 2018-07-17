CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.
Habertürk muhabiri Ömer Topsakal'a açıklama yapan Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.
"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özkoç şunları söyledi:
"Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdrun olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz."
MHP'DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN İLK YORUM
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Öncelikle bu yönde ihtiyaç var mı ona bakmak lazım. Bugün hamdolsun profesyonel ekiplerce askeri harekatlar düzenleniyor. Bu karar alınırken, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı çalışmalar göz önüne alınarak yapıldı. Hem güvenlik, hem üretim, istihdam anlayışlarını koruyacak bir şekilde düzenleniyor. Toplumsal bir talep var, siyaset kurumu da buna kayıtsız kalamaz. Genel kurulumuza kısa zamanda gelecek ve bu ihtiyaç karşılanacak" diye konuştu.
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