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Son dakika haberler... CHP Yalova İl Başkanlığı'nda toplu istifa

CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan aralarında Muharrem İnce'nin kardeşi İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce'nin de aralarında bulunduğu 350 üye istifa etti. İstifalarla ilgili yapılan basın açıklamasında, genel merkezin tutumu eleştirilerek, parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşıldığı ifade edildi

Son dakika: CHP Yalova İl Teşkilatı'nda toplu istifa - Haberler
CHP Yalova İl Teşkilatı'nda toplu istifa
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DHA

CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan Muharrem İnce'nin kardeşi İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce'nin de aralarında 350 üye toplu olarak istifa etti.

DHA'nın haberine göre, CHP Yalova İl Merkezi önünde istifalarla ilgili basın açıklaması yapan, önceki dönem CHP Yalova İl Teşkilatı Sekreteri Cavit Kamil Osman, "Bildiğiniz üzere çok değerli üç milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partimizden istifa ettiler. İstifa sebeplerini de kamuoyuna 6 madde halinde sundular. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi tabanı olarak, genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bizlere kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik.

Tüm bu sebeplerden ötürü sayın Muharrem İnce önderliğinde kurulan `Memleket Hareketi´ne inanan seçmenler olarak, sayın Muharrem İnce´nin kenti Yalova´da, `Memleket Hareketi´ meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi´nden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin, e-devlet üzerinden istifaya başladığını, sizler aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Bugün bir kar topu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz" dedi.

Önceki dönem CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı olan Erşen Selimoğlu da, "Parti yönetimine verdiğimiz istifa dilekçemiz Cumhuriyet Halk Partisi´nin bir neferi olarak, yıllarca başarılı olması için çaba sarf ettiğim partimin yöneticilerinin, partiyi ilke ve değerlerinden uzaklaştırarak, `Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele ederek geçti´ diyenlerle dost, partinin evlatları, Cumhurbaşkanı adayı, il başkanlığı yapmış, parti örgütüne emek vermiş milletvekillerini saray ile ilişkilendirip iftira atmalarını kabullenemiyor, CHP üyeliğimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Hüseyin İnce de destek verdi.

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