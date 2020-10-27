Koruma kararından sonra katledildiler! 0:00 / 0:00

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Olay, saat 17.00 sıralarında Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Gülya Barutçu'nun aracı park edeceği sırada Büşra Gizem Güzelsoy ‘un yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ., elinde silahla anne kızın içinde bulunduğu aracın yanına geldi.

Anne ve kızın başlarına birer el ateş eden zanlı olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne kızın olay yerine hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Ömer İ.’nin Büşra Gizem Güzelsoy’u tekrar birleşme konusunda ikna edemediği ve bu yüzden ölümle tehdit ettiği öğrenilirken, Büşra Gizem Güzelsoylu’nun öldürülmeden 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Katil zanlısı Ömer İ.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken anne kızın cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.