Koruma kararından sonra katledildiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika ÇİFTE CİNAYET: Koruma kararından sonra katledildiler! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler.. Konya'da korkunç olay: Koruma kararından sonra katledildiler!

Konya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte kendisinden ayrılan nişanlısını ikna edemeyen Ömer İ., genç kadını ve annesini katletti. Korkunç olayda, 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoylu ve annesi 48 yaşındaki Gülya Barutçuyu araçlarında başlarına ateş edilerek öldürüldü

Son dakika ÇİFTE CİNAYET: Koruma kararından sonra katledildiler! - Haberler
Koruma kararından sonra katledildiler!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Olay, saat 17.00 sıralarında Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Gülya Barutçu'nun aracı park edeceği sırada Büşra Gizem Güzelsoy ‘un yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ., elinde silahla anne kızın içinde bulunduğu aracın yanına geldi.

Anne ve kızın başlarına birer el ateş eden zanlı olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne kızın olay yerine hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Ömer İ.’nin Büşra Gizem Güzelsoy’u tekrar birleşme konusunda ikna edemediği ve bu yüzden ölümle tehdit ettiği öğrenilirken, Büşra Gizem Güzelsoylu’nun öldürülmeden 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Katil zanlısı Ömer İ.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken anne kızın cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! CHP'li Eren Erdem koronavirüse yakalandı
GÜNDEMEren Erdem koronavirüse yakalandı
2020 Ara tatil ne zaman? MEB tatil takvimini açıkladı!
GÜNDEMİşte ara tatil tarihleri...
Son dakika gelişmesi: AK Parti'li vekilin testi pozitif çıktı - Haberler
GÜNDEMAK Parti'li vekilin testi pozitif çıktı
Son dakika! Cemal Enginyurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEMCemal Enginyurt koronaya yakalandı
Son dakika: Sağlık çalışanlarına istifa yasağı geldi! Haberler
GÜNDEMSağlıkçılara istifa yasağı
Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? MEB açıkladı: Okullarda sınavlar böyle olacak...
GÜNDEMYüz yüze eğitimde sınavlar nasıl...
Bakanlık açıkladı! Sağlık çalışanlarına istifa yasağı geldi
GÜNDEMSağlık çalışanlarına istifa yasağı
Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMMEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması
2020 Dini günler ve kandiller listesi! Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili mesajları
GÜNDEMYarın ne kandili?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
GÜNDEMÇavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X