Çin'de düşen uçaktan kurtulan olmadı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtulan olmadı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kazadan 18 saati aşkın süre sonra yapılan açıklamada, "Uçağın enkazı olay yerinde bulundu, ancak şimdiye kadar uçakta olan biri bulunulmadı" denildi.

Çin'de dün China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştü.

123 YOLCU 9 MÜRETTEBAT ÜYESİ VARDI

Guangşi Bölgesel Acil Durum Yönetimi Departmanı'na göre, Kunming'den Guangzhou'ya gitmekte olan, 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi bir uçak, Wuzhou şehrinin Tengxian ilçesindeki Molang köyü yakınlarında dün yerel saatle 14.38'de dağlık bir bölgeye düştü, kaza dağda yangına neden oldu.

Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağı, 123 yolcu ve mürettebattan 9 kişi taşıyordu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kazanın ardından arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi talimatını verdi.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.

KURTULAN YOK

Wuzhou itfaiye ekibi bölgeye 117 itfaiyeci ile 23 itfaiye aracı gönderdi. Bölgesel itfaiye teşkilatının Weibo hesabından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Guangşi'nin diğer bölgelerinden de 538 itfaiyecinin gönderildiği bildirildi.

Aramakurtarma çalışmaları sürerken, Çin devlet televizyonu CCTV, tüm çabalara rağmen kurtulan olmadığını duyurdu.

EN SON UÇAK KAZA 2010'DA OLMUŞTU

Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.

Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.

Ülkede en son 2010'da, Hınan Havayolları'na ait "8387" sayılı yolcu uçağı kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Harbin ve Yiçun şehirleri arasında yaptığı seferde sisli havada Yichun Lindu Havaalanı'na inişi sırasında düşmüş, kazada uçaktaki 96 kişiden 44'ü yaşamını yitirmişti.