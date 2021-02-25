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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Cinayet zanlısı sis bombasıyla yakalandı! - Haberler
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Son dakika haberler... Cinayet sonrası eve kapanan zanlı sis bombasıyla etkisiz hâle getirildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Eve kendini kapatarak teslim olmamakta direnen katil zanlısını ise jandarma ekipleri eve sis bombası atarak etkisiz hale getirdi

Son dakika: Cinayet zanlısı sis bombasıyla yakalandı! - Haberler
İHA

İlçede, Hacıkasım köyünde ikamet eden Alaattin Sunar (63) ve İsmail B. (42) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. İsmail B. av tüfeği ile Alaattin Sunar’ı evine yakın bir mevkide vurdu.

İHA'nın haberine göre, olay sonrası ikamet ettiği eve kendini kapatarak teslim olmamakta direnen cinayet zanlısı İsmail B.’yi jandarma ekipleri eve sis bombası atarak etkisiz hale getirdi.

Cinayet zanlısı İsmail B. jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu gözaltına alındı. Alaattin Sunar’ın cansız bedeni Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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