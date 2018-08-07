Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in Benfica maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Caglilari maçında yaşadığı sakatlık sonrası idmanlarda yer almayan Andre Ayew'in durumu belli oldu. Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Phillip Cocu, merakla beklenen Andre Ayew'le ilgili kararını verdi... Takımla birlikte Lizbon'a götürülen Andre Ayew, Luz Stadı'ndaki son antrenmanda takımla çalışmıştı. Ancak Gana'lı yıldız Benfica maçı kadrosunda yer almadı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun Ayew'i Kadıköy'deki rövanşa sakladığı ve ayak bileğindeki sakatlık sonrası yıldız oyuncuyu riske etmediği belirtildi.

COCU: "AYEW KADIKÖY'DEKİ MAÇI BEKLEMEK ZORUNDA"



Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Phillip Cocu, "Maça hazırız, her türlü durumumuz iyi şu anda. Ayew antrenmanını yaptı ama bazı sorunlar gördük. Herhangi bir risk almak, sakatlığının uzamasına neden olabilirdi. Kendisi de sahada olmak istiyordu ama ikinci maçı beklemesi gerekecek." ifadelerini kıllandı.

Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'i şu şekilde: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi ise şu isimlerden oluşuyor: Kameni, Yiğithan, Şener, Ozan, Mehmet Ekici, Barış, Soldado.

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