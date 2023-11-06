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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Comanchero' suç örgütünde 18 tutuklama!

        'Comanchero' suç örgütü operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da 'Comanchero' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 40 şüpheliden 18'inin tutuklanmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:03
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        'Comanchero' suç örgütünde 18 tutuklama!
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        Uluslararası suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık'ında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

        DHA'da yer alan habere göre 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 40 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

        22 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan 40 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle, 22'si de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden 18'i "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçlarından tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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