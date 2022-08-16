Çöp evde bulunmuştu! En iyi haber geldi!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan C.M.A. (9), baygın bulundu.
TEYZESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre kardeşinin oğlu C.'ye bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.
ANNESİNDEN ALINIP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
C.M.A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi; Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. C.M., savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
ADRESİ GİZLİ TUTULAN EVE YERLEŞTİRİLDİ
Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan C.M., 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan C.M., adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.
PSİKOLOJİK TEDAVİSİ SÜRECEK
C.M.'nin psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.
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