Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili tutuksuz yargılanan 13 sanıklı davanın bugün karar duruşması yapılacak.

DHA'nın haberine göre geçen duruşmada mütalaasını veren savcı, TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ile Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını, diğer sanıkların 'basit taksir' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.