Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERİ: Koronavirüs (COVİD-19) salgınında yeni hasta sayısı 2017 - HABERLER
ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2017

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 2017 yeni hasta tespit edildi, 72 hasta ise hayatını kaybetti

SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERİ: Koronavirüs (COVİD-19) salgınında yeni hasta sayısı 2017 - HABERLER

Türkiye2de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390a yükseldi.

''AĞIR VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.'' dedi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Koronada dikkat çeken 'koku kaybı' tespiti! - Haberler
SAĞLIKKoronada dikkat çeken 'koku kaybı' tespiti!
Grip aşısı kimlere yapılır? 2020 grip aşısı fiyatı nedir? İşte e-Nabız grip aşısı sorgulama...
SAĞLIKGrip aşısı kimlere yapılır?
DİKKAT! SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan Kovid-19 uyarısı - Haberler
SAĞLIKTevfik Özlü'den korkutan Kovid-19 uyarısı
Bakan Kocadan 112 personeline aşure sürprizi
SAĞLIKKoca'dan 112 personeline aşure sürprizi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Ekim koronavirüs tablosu
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2091
24 Ekim koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? Son dakika koronavirüs
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu
SON DAKİKA! Bakan Koca: İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum - Haberler
SAĞLIKBakan Koca: İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya ...
Koronavirüs belirtileri gün gün burada! Covid-19 ilk belirtileri nelerdir?
SAĞLIKİşte Koronavirüs belirtileri...
Hayalet probiyotikler Covid-19 ile savaşıyor! - Haberler
SAĞLIKÖlüsü de dirisi de faydalı! Koronavirüs ile ...
SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi konuştu: Bunları duymak bizi çok üzüyor - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden itiraf: Bunları duymak bizi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X