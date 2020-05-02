AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 239 bin 622 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 83 bin 941 kişi de iyileşti. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 402 bin 159'a yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE OLDU

AA'da yer alan habere göre ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede, 1 milyon 131 bin 492 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 65 bin 776 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "İspanya 242 bin 988, İtalya 207 bin 428, İngiltere 177 bin 454, Fransa 167 bin 346, Almanya 164 bin 77, Türkiye 122 bin 392, Rusya 114 bin 431, İran 95 bin 646, Brezilya (92 bin 202),Çin (82 bin 875) Kanada (55 bin 61),Belçika (49 bin 32),Peru (40 bin 459),Hollanda (39 bin 791),Hindistan (37 bin 336),İsviçre (29 bin 705),Ekvador (26 bin 336),Portekiz (25 bin 351),Suudi Arabistan (24 bin 97),İsveç (21 bin 520),İrlanda (20 bin 833),Meksika (20 bin 739),Pakistan (18 bin 114),Singapur (17 bin 101),Şili (17 bin 8),İsrail (16 bin 101),Avusturya (15 bin 531),Japonya (15 bin 17),Belarus (14 bin 917),Katar (14 bin 96),Polonya (13 bin 105),Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 38),Romanya (12 bin 567),Ukrayna (11 bin 411),Güney Kore (10 bin 780),ve Endonezya (10 bin 551)."

ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

"İtalya 28 bin, İngiltere 27 bin 510, İspanya 24 bin 824, Fransa 24 bin 594, Belçika 7 bin 703, Almanya 6 bin 736, Brezilya 6 bin 412, İran 6 bin 91, Hollanda 4 bin 893, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 391, Türkiye 3 bin 258, İsveç 2 bin 653, Meksika 1972, İsviçre 1754, İrlanda 1265, Hindistan 1223, Rusya 1169, Peru 1124, Ekvador 1063, Portekiz 1007, Endonezya 800, Romanya 744, Polonya 651, Avusturya 589, Japonya 468, Pakistan 417, Ukrayna 279, Güney Kore 250, Şili 234, İsrail 225, Suudi Arabistan 169, Birleşik Arap Emirlikleri 111, Belarus 93, Singapur 16, Katar 12."