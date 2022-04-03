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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde 11 hektarlık alan küle döndü!
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Balıkesir ve Çorum'da orman yangını çıktı!

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında da 11 hektarlık alan küle döndü

Son dakika: Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde 11 hektarlık alan küle döndü!
Balıkesir ve Çorum'da orman yangını çıktı!
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DHA

Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı.

HER İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektarın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

BALIKESİR'DE DE FECİ YANGIN

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

AA'da yer alan habere göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

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