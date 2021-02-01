Son dakika Cumhurbaşkanı açıklıyor! Okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınına karşı sürdürülen mücadelede Türkiye aşılama aşamasına geçti. Aşılamaların başlaması ile birlikte yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs tedbirleri ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Okullar ile ilgili önemli kararlar alındı. Okullar ne zaman açılacak? İşte son dakika yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler...

OKULLAR AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.