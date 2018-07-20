Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar, Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne' programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlıyor.

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Yavuz Atar sistemin adının Başkanlık Sistemi olup olmadığı sorusuna ''Bu sistem aslında tam olarak başkanlık sistemi ancak adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'' cevabını verdi.

Sistemin Amerikan sistemini temel aldığını belirten Atar, ABD'de Kongre ve Başkan'ın ayrı zamanlarda seçildiğini ve farklı oranlar çıkabildiğini hatırlatarak, sistem kurgulanırken bu farklı çoğunluk sorunu ortaya çıkmasın diye birlikte seçim modelinin hayata geçirildiğini aktardı. İttifaklar ile de çoğunluğun sağlandığının altını çizdi.

ABD'de Türkiye'de sanıldığı gibi mükemmel işleyen bir başkanlık sistemi olmadığını vurgulayan Atar, Fransa'nın yarı başkanlık siteminde de Başkan ve Parlamentodaki çoğunuğun farklılaşmasının sorunlara yol açtığının fark edilmesi üzerine seçimleri birbirine yaklaştırdıklarını hatırlattı.

ATAMA YETKİLERİ

Bütçe ve atama yetkilerine değinen Atar, yürütmeye bağlı olmayan yapılarda, Parlamento ve Başkana verilen atama kontenjanlarının belirlendiğini hatırlattı. ABD sistemindeki zafiyetleri değerlendirdikleirni ve bunları ekarte edecek şekilde sistemin planlandığını ifade etti.

FEDEARL SİSTEM TARTIŞMALARI

Atamaların birlikte yapılmasının gerekçesinin federal sistem kaynaklı olduğunu aktaran Atar, Türkiye'de bunun sözkonusu olmadığını, en bariz farkın bu olduğunu söyledi ve Türkiye'de herkesin yetkisinin Anayasa'da belli olduğunu aktardı. Sistemin Asya ve Latin Amerika sistemleri ile olan benzerliklerine dikkat çekilmesinin, gereçkle alakası olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Atar, Türkiye'de başkanlık sistemi konuşulurken en cahilce sorulardan birinin ''Bu sistem bizi eyalet sistemine götürür mü?'' olduğunu söyledi.

BAKANLARIN YETKİLERİ

Atar, Cumhurbaşkanı için politika önerisi hazırlayacak kurulların çalışmalarında ilgili bakanların da görüşünün alınacağını aktararak kurullar ilk başta tasarlanırken oluşan taslaktan sonra, şimdi Cumhurbaşkanı'nın da ek bir çalışma yapacağını açıkladı.

Atar, ''Parlamento yürütmenin kontrolündeydi, şu an Palamento kanun yapar hale gelmiştir. Yürütmeden gelecek kanun istekleri bir öneri olmak durumunda.'' dedi. ''Eğer Cumhurbaşkanı'nın önerdiği kanun tekliflerini desteklerlerse bunu kanun haline getirirler. Parti ve vekiller birlikte teklif vererek yasalaşmasını isteyebilirler.'' diyen Atar, ''Bunun için çoğunluk gerekir, uzlaşma gerekir. Belli politikalarda uzlaşılırsa kanuna bu yansır'' ifadelerini kullandı.

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