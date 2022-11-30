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Haberler Sosyal Güvenlik Son dakika: Cumhurbaşkanı, Bilgin ve Nebati'yle EYT ve asgari ücreti görüşecek
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Cumhurbaşkanı, Bilgin ve Nebati'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek. Toplantının gündemi asgari ücret ve EYT...

Son dakika: Cumhurbaşkanı, Bilgin ve Nebati'yle EYT ve asgari ücreti görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

18.15'te gerçekleşecek toplantının gündeminde asgari ücret ve EYT'nin olması bekleniyor.

Son olarak dün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

TAKVİM BELİRLENECEK

Bunun yanında Bakan Bilgin asgari ücret için işveren ve işçi temsilcileriyle ilk görüşmeyi yarın gerçekleştirecek. Asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

'PRİME TAKILAN OLMAYACAK'

Bakan Bilgin EYT ile ilgili son yaptığı açıklamada ise "EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1.5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400." ifadelerini kullandı.

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