SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7’nci Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de İş Konseyi toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Her fırsatta iki devlet tek milletiz dedik, diyoruz. Şimdi de diyoruz ki '6 devlet tek milletiz'

Azerbaycan'a olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan tarihi, kültürü, medeniyeti bir 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz.

Türkistan coğrafyası bizim anayurdumuz ana coğrafyamızdır. Misafirlerimize, girişimcilerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Sınırların mesafelerin anlamını yitirdiği dünyamızın devasa köye dönüştürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı paylaşan, aynı kültür havzasından beslenen milletlerin daha fazla bir araya geldiğini görüyoruz. Yarın yedinci zirvesini yapacağımız Türk Konseyi, bu alanda hayata geçirdiğimiz en kritik işbirliği mekanizmasıdır.

Merhum İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' dediği tam 1 asır sonra adeta gerçeğe dönüşmüştür. Özbekistan'ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir.

'MACARİSTAN'IN GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ ÇOK DEĞERLİ KAZANIMDIR'

Son olarak Macaristan'ın gözlemci üye olarak Türk keneşine katılımı ise çok değerli bir kazanımdır. Amacımız tek bir soydaşımızın dışarıda kalmadığı güçlü, kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir.

'TÜRKİYE SON YILLARDA 4 MİLYON GÖÇ ALMIŞ BİR ÜLKEDİR'

300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı muazzam potansiyeli ancak bu manada hayata geçirebilir. İş dünyasının lokomotif rolünü oynamadığı her proje akim ve eksik kalmaya mahkumdur.

İşadamlarımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizin Alperenleridir.

İş dünyamızı, siz ticaret erbabımızı bir araya getiren çalışmalara büyük önem veriyoruz.

İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken, ortak ulaşım projeleriyle ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltıyoruz.

Türk dünyası olarak hem birbirimize hem de Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyadan farklı ülkelerine göç veriyoruz.

Her yıl binlerce insanımız başka ülkelere göç ediyor. Türkiye 1960'dan itibaren vatandaşlarını yurtdışına işçi olarak göndermiş son yıllarda göç almış bir ülkedir.

'YURTDIŞINA YATIRIM YAPMA İÇİN GİDEN KARDEŞLERİMİZ VAR'



Türk Cumhuriyetlerinden de onmilyonlarca kardeşimiz bir başka ifadeyle diasporamız var. Değerli dostum İlham Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkes, Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi gözüyle bakıyoruz.

Elbette bu insanlar anavatanlarıyla bağlarını koparmadılar fakat geleceklerini kendi ülkelerinde değil göç ettikleri yerlerde görmeye başladılar.

Yurtdışına giden insanlarımız arasında artık sadece işçiler değil doktor, siyasetçi, akademisyen, bakan hatta bulundukları şehirleri yöneten belediye başkanları var.

'TÜRK DİASPORASINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ'

Doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak, ticari faaliyette bulunmak gayesiyle yurtdışına gidenlerin oranı artıyor. Biz de Türk diasporasını daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.

'TÜRKİYE YAKLAŞIK 40 YILDIR ARALIKSIZ BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR'