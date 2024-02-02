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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ın yıldönümünde deprem bölgesinde

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ın yıldönümünde deprem bölgesinde

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında depremden zarar gören illeri ziyaret edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:16
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        Yıldönümünde deprem bölgesinde
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.

        Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

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