Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir"

"FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, (ABD ile) ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor"

"Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor"

"Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Kararlar aynıyla karşılık bulur"

"Bugün itibariyle Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti"

"Ticari meselelerimizi tehdit diline itibar etmeden kazan-kazan mantığıyla çözmeye çalışıyoruz"

"Türkiye serbest piyasa ekonomisinin kurallarından vazgeçmeden daha fazla yatırımcı çekme çalışmalarına devam edecektir"

"Belli çevreler döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilerek Türk ekonomisi üzerinde şüphe oluşturmaya çalışıyor"

"Ekonomimize zarar veren döviz açığı sorununu yerli para birimleri ile çalışarak en düşük seviyeye çekeceğiz"

"Hakkındaki tüm dosyaları göndermemize rağmen FETÖ lideri hala yargılanmıyor, adeta koruma altında"

"İdlib konusunda iyi bir noktadayız. 50-60 bin İdlibli evlerine döndü. İnşallah hepsi dönecek"

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