Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kiraz düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan kira düzenlemesi ile ilgili "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:

"Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, domuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurnt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanaacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz."