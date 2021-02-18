Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli sporculara yüzde 100 burs 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasında hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrencimizi tebrik ediyorum. Madalya kazanan gençlerimizin eğiğim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum.

Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi. Ailelerden gizli, saklı şekilde sürdürülmeye çalışılırdı. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına gençlerimizin hayatı eğitimden mahrum kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde eğitim hayatı spor hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular el üstünde tutulur.

Dünyada ilk 100 arasında yer alan California Üniversitesi, olimpiyatlarda toplam 288 madalya kazanmıştır. Stanford ise olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların sporda da parlak neticeler alması tesadüf değildir.

"TÜRKİYE BİZİM DÖNEMİMİZDE SPOR ALANINDA DA ÇAĞ ATLAMIŞTIR"

Spora önem atfettikçe, sporculara hak ettikleri değeri verdikçe bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine ağırlık veriyor. Üniversiteler sporda derece yapan gençlere daha çok sahip çıkıyor.

Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atlamıştır. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık, 12'si devam ediyor, 4'ünün projesi sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz.

Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri sporcu eğitim merkezidir. Toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem dersleri için özel eğitimler veriyoruz.

Her başarı önemlidir. Ancak başarının kendisi kadar, başarının emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek için farklı destek programlarını devreye aldık. Üniversiteyi kazanan bütün sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği tanıyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA GENÇLERİMİZ TAŞIYACAKTIR"

2002 yılında 1481 madalya kazanabilen sporcularımız, salgın öncesi 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalyayla hepimizi sevindirdiler. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatlarında kota sayımız da 10 branşta 53'e ulaştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen sporcularımız uluslararası organizasyonlarda üstün başarılar gösterdiler. Bayrağımızı dalgalandıran her bir sporcu gencimize şükranlarımı sunuyorum. Sporcularımızın uluslararası alandaki başarıları arttıkça, ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevkleri de büyüyor.

Gayemiz bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek. Gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerli mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye'yi aydınlık yarınlara, sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarılıyla temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır.

Hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecek bir rotam sunmaktır. Sporcu burslarını da bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum. Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. 76 sporcumuzun yararlandığı projemizin, önümüzdeki dönemde kapsamının genişletilmesi ve paydaşlarının artırılmasında fayda var. Bu çalışmayı orta okul ve lise seviyesine de teşmil ediyoruz. 538 kontenjanla ortaöğretimde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Milli Sporcu Bursu Mutabakatının Türk sporuna, sporcularımıza ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."