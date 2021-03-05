Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade etti.





NİSAN'DA TURİZM DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, olumlu gelişmelerle birlikte nisanda turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

AB'NİN MALİ VE TEKNİK DESTEĞİ

Erdoğan, Suriye'de insani yardıma ihtiyaç duyan milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan ve yardım sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü geri dönüşler konusunda Avrupa Birliği'nin mali ve teknik destek vermesi gerektiğine işaret etti.

18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi konusuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an evvel görevine başlamasının öncelik taşıdığını belirten Erdoğan, Suriye'de siyasi sürecin etkin şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.