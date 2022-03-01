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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belaruslu mevkidaşıyla görüştü
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın yanında aktif rol oynayan ve birçok ülke tarafından yaptırımlara dahil edilen Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü.

Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

6 saatlik müzakerelerden sonuç çıkmamış, ancak bir kez daha buluşma kararı alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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